KNMI: code geel vanwege lage gevoelstemperatuur en ijzel

Beelden vermeende mishande­ling door Labyad blijven spoorloos, maar aannemer heeft één minuut

Hocein Zouhri, de aannemer die aangifte heeft gedaan tegen onder anderen Ajaxvoetballer Zakaria Labyad, krijgt via een kort geding niet alle camerabeelden van het incident in handen. De rechter gelooft het verweer van het beveiligingsbedrijf dat er geen beelden (meer) zijn. De aannemer moet het nu hebben van één minuut film die zijn juridisch adviseur Karim Aachboun wel al in bezit heeft.

24 december