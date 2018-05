KNMI geeft code geel af vanwege zware windstoten

In de loop van de ochtend neemt de wind vanuit het zuidwesten geleidelijk af, wordt het droog en is de zon af en toe te zien. In het noordelijk kustgebied neemt de wind in de middag tijdelijk toe. ,,Met 9 tot 12 graden is het kil”, aldus Weerplaza.



In de nacht naar woensdag is het helder en koelt het af naar een graad of 4. Het blijft droog. De wind neemt dan af. Woensdag overdag is het zonnig, in de loop van de middag ontstaan wel enkele stapelwolken. In het westen kan er ook wat hoge bewolking binnendrijven. Het blijft tot de avond droog. De maximumtemperaturen variëren van 13 graden in het westen tot lokaal 16 graden in het oosten.



Later in de week wordt het zachter. De regen droogt op en het wordt een graadje of 15. Donderdag doet met een paar graden minder even niet mee. Vrijdag luidt met 15 graden het mooie weer in en zaterdag wordt met zo’n 18 à 20 graden op Bevrijdingsdag ook nog eens een mooie voorjaarsdag.