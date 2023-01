KNMI geeft code geel af voor gladheid: ‘Pas goed op als je vannacht of morgenochtend de deur uitgaat’

Komende nacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt en vooral landinwaarts kan het tot halverwege de ochtend glad worden. Van 4.00 tot 9.00 uur geldt code geel voor Gelderland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Brabant, Drenthe, Friesland en Groningen.

In het noorden van het land is een enkele bui mogelijk, met (natte) sneeuw en hagel. ,,Het is niet helemaal ondenkbaar dat het op de hogere delen van het land (Veluwe, Sallandse heuvelrug, Limburgse heuvels) een beetje wit kleurt op grasvelden, weilanden en op auto’s. De wegen zijn te warm voor sneeuw en daar blijft het niet liggen", meldt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. ,,Pas goed op als je vannacht of morgenochtend de deur uitgaat, want stoepen en woonwijken worden niet gestrooid.”

Kletsnatte maand Dat het een kletsnatte maand is zal niemand zijn ontgaan. Al ruim vier weken valt dagelijks neerslag en soms kwam het met bakken tegelijk uit de lucht. Gemiddeld valt over de hele maand januari 72 millimeter regen. Deze maand is op veel plaatsen al het dubbele gevallen en regionaal staat de neerslagteller al op meer dan 130 mm. De natste plaatsen zijn te vinden in Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Drenthe.

Morgen blijft zowaar eens op veruit de meeste plaatsen droog en bovendien schijnt geregeld de zon. Alleen het noorden van het land maakt nog kans op winterse buien. De temperatuur loopt op naar 3 tot 5 graden. Ook woensdag is het nog een groot deel van de dag droog en schijnt de zon. Later in de avond stijgt de kans op winterse buien. Ook donderdag komt het tot winterse buien en de kans op natte sneeuw is dan ook groot. Mogelijk kleurt het landinwaarts even wit.

Schaatsliefhebbers kunnen hun schaatsen voorlopig in de kast laten liggen. Al met al krijgen we deze week wel te maken met een licht winters weertype, maar van een serieuze winterperiode met matige vorst en ijsdagen is zeker geen sprake.

