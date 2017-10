KNMI waarschuwt voor dichte mist

Ivanka Trump 'dol' op koningin Maxima

14 oktober Vrouwelijke ondernemers hebben meer aandacht nodig. Niemand anders dan de Amerikaanse presidentsdochter Ivanka Trump is vandaag gestart met We-Fi (Women in Finance), een nieuw fonds dat vrouwen krediet verschaft om te ondernemen. En passant meldt ze ook nog kort wat over onze koningin. ,,Ik ben dol op haar!”, aldus een energieke Trump.