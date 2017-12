KNMI waarschuwt voor gladde wegen en zondag vol sneeuwval

De sneeuwbuien trekken morgenochtend vanaf het zuidwesten richting het noorden over ons land. Wanneer de sneeuwval eenmaal het noorden bereikt, zal de neerslag in het zuiden overgaan in regenbuien. In de loop van de middag wordt het extra guur weer: dan komen er windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur bij.

Ook op de weg wordt het uitkijken. De ANWB verwacht vooral op en rond de Veluwe narigheid. ,,Daar zullen er ongetwijfeld problemen ontstaan. Dat komt onder andere door de glooiende wegen,'' aldus een woordvoerster. Door het heuvelachtige gebied ontstaan er sneller glijpartijen.

Door heel het land verwacht de ANWB 10 procent meer pechgevallen morgen door het winterse weer. Bij de NS wordt morgen rekening gehouden met koning Winter. Treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling.

Spekglad

Vandaag was het vooral in het oosten van Nederland al raak. In de regio Arnhem viel zelfs al zo'n twaalf centimeter. De wegen zijn op diverse plaatsen spekglad, wat voor de nodige problemen zorgt. Nu de avond valt, vriezen veel wegen op en kan het glad zijn.

Op de A50 , tussen Renkum en Heteren, schaarden vanochtend al twee vrachtwagens door de gladheid. Het verkeer richting Arnhem lag door afsluiting van de snelweg een tijdlang stil. Maar ook elders in het land zorgde de winterse neerslag voor problemen.

Code geel

Het KNMI stelde voor het oosten en zuiden van het land code geel in. Vooral landinwaarts wordt gewaarschuwd voor gladheid en moet het verkeer rekening houden met bevriezing van natte weggedeelten.



Andere delen van het land krijgen te maken met hagel en natte sneeuw en worden eveneens gewaarschuwd voor gladheid. Alleen de kustgebieden lijken de winterdans te ontspringen.



In de kustgebieden en rond het IJsselmeer kan de wind wel krachtig tot hard zijn. Volgens het KNMI is er in de avond en de nacht naar zondag opnieuw kans op gladheid en kan er een enkele sneeuwbui vallen.





Volledig scherm Spekgladde wegen in Gelderland © Twitter Omroep Gelderland

Strooien



Om alle gladheid tegen te gaan wordt er door Rijkswaterstaat flink gestrooid. Er zou in totaal al zo'n 4,5 miljoen kilo strooizout zijn gebruikt. Toch werden er verspreid over het hele land vannacht ruim dertig ongevallen gemeld. Daar kwamen vanochtend nog acht meldingen bij.

De sneeuw zorgt behalve voor gladheid ook voor leuke beelden.

Volledig scherm © Bert Jansen