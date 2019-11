KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist op de wegen

In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid, verwacht het KNMI. In het noordoosten en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor, met minder dan tweehonderd meter zicht. Ook de dichte mist lost naar verwachting in de loop van de ochtend op. De weersomstandigheden zorgen al vroeg voor vertraging. Ook wordt op veel plekken gestrooid, of is vannacht al gestrooid.



Het wordt 4 tot 6 graden bij een veelal zwakke wind uit het oosten. In de avond en nacht klaart het weer deels op en kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen blijft het droog met wolkenvelden en soms zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. De wind is zwak of matig uit het zuidoosten.