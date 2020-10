KNMI waarschuwt voor mistbanken in deel van het land

Marc van der Linden vreest: ‘Er komt een dag waarop het slecht wordt voor de Oranjes’

17 oktober Het kan niet anders of premier Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander. Dat zegt royaltyjournalist Marc van der Linden in gesprek met deze nieuwssite. ,,Het is een eeuwenoude traditie dat een staatshoofd zijn of haar plannen bespreekt met de minister-president. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier niet van op de hoogte was.”