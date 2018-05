KNMI waarschuwt voor zware bevingen ondanks dichtdraaien gaskraan

Het KNMI waarschuwt voor meer én zwaardere aardbevingen in Groningen. Ook als de gaskraan dichtgaat – zoals het kabinet van plan is – moet rekening worden gehouden met een verwoestende klap van 5 op de schaal van Richter.

Quote We moeten rekening houden met een toename van bevingen en zwaardere bevingen Läslo Evers Volgens het meteorologisch instituut leidt het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet automatisch tot minder aardbevingen. ,,In de ondergrond kunnen nog altijd bepaalde spanningen worden opgebouwd die tot een beving met een magnitude van 5 kunnen leiden”, zegt Läslo Evers, hoofd van de vakgroep seismologie bij het KNMI.



In de Tweede Kamer heeft Evers gisteren gewaarschuwd voor optimisme en hooggespannen verwachtingen bij de Groningers. ,,We moeten rekening houden met een toename van bevingen en zwaardere bevingen.” Hij denkt dat de kracht van de bevingen op termijn wel afneemt, maar hij kan niet voorspellen wanneer dat precies gebeurt.

Opvallend

De uitspraken van het KNMI zijn opvallend, omdat minister Wiebes van Economische Zaken hoopt dat de versterkingsoperatie van huizen in Groningen minder duur wordt nu de gaskraan in 2030 helemaal dichtgaat. Wiebes laat het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoeken of het daardoor veiliger wordt in Groningen.

,,Ik verwacht niet dat die bovengrens van 5 op de schaal van Richter omlaag gaat”, zegt Evers nu al tegen deze krant. ,,Mijn advies zou zijn om deze bovengrens als uitgangspunt te nemen voor de versterkingsoperatie.” Als dat gebeurt, kan dat aanzienlijk duurder uitpakken dan een scenario met minder zware bevingen.

Onzekerheid

Duizenden Groningers zitten op dit moment in onzekerheid over wat er met hun huis gaat gebeuren. Wiebes besloot in april om een pas op de plaats te maken met de versterking van die panden in afwachting van het onderzoek door het KNMI en het SodM. Komende zomer worden de uitkomsten verwacht.