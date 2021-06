KNMI waarschuwt: wees vandaag alert op stevige onweersbuien

Het KNMI waarschuwt vandaag voor stevige onweersbuien, vooral in het oosten van het land. Daarvoor is code geel afgegeven. In het binnenland is het drukkend warm met eveneens kans op stevig onweer en veel regen, meldt Weerplaza. De regen kan zorgen voor wateroverlast.

In het uiterste zuiden is vanavond een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft onweer waarschijnlijk uit. Verder is het vandaag zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Alleen op de Wadden is het met 20-24 graden niet zomers.

Drukkend warm

We hebben vandaag te maken met een zwakke zuidelijke stroming met warmte, vochtige en onstabiele lucht. Matthijs van der Linden van Weerplaza: ,,Er is een mix van wolkenvelden en vooral in het westen ook zonnige perioden. Juist het oosten en zuiden maken kans op een enkele bui. Met zo’n 23 graden in het westen tot 26 graden in het oosten is het minder warm dan woensdag. De aangevoerde lucht is wel veel vochtiger en daardoor is het drukkend warm.”

,,De vochtigheid van de lucht kan worden weergegeven met behulp van de zogeheten dauwpuntstemperatuur. Hoe hoger deze temperatuur, des te meer vocht er in de lucht zit. Deze donderdag is het dauwpunt in het binnenland 18 of 19 graden. De vorige keer dat de lucht zoveel vocht bevatte was halverwege september vorig jaar. Toen hadden we twee tropische dagen met op 15 september maxima van 27 tot 35 graden.”

