KNRM moet steeds vaker in actie komen voor watersporters

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het drukker is op het water, doordat veel Nederlanders de zomer in eigen land doorbrengen.



De meest voorkomende calamiteiten waarvoor de redders in actie moeten komen, hebben betrekking op de watersport. Het gaat met name om surfers en jachteigenaren of -huurders. Bij die laatste groep gaat het met name om motorstortingen, roerproblemen of aan de grond lopen.