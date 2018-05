KNVB haalt ClubCard helemaal weg bij Supportersclub Oranje

Maar vanaf 1 juli van dit jaar neemt de KNVB via OnsOranje de uitgifte van de Oranje ClubCard volledig in eigen hand. Nu hebben ongeveer 6500 fans via de KNVB een Oranje ClubCard en ruim 30.000 via de SCO. Door de ClubCard helemaal naar de KNVB te trekken denkt de voetbalbond beter met alle fans in contact te komen en meer voordeel en service te kunnen bieden. De kans bestaat dat veel fans hun lidmaatschap met de al enkele decennia bestaande SCO opzeggen. Fans die nu een ClubCard hebben via de SCO kunnen die via de website mijnoranjeclubcard.nl overzetten.