Koe valt in gierput en bevalt daar met hulp van brandweer van gezond kalfje

Politie gaat op huisbezoek bij honderden vuur­werk­ver­dach­ten

5 december De politie zegt 1200 mensen in beeld te hebben die via internet illegaal vuurwerk hebben gekocht of verkocht. Van ongeveer driehonderd van hen weet de politie inmiddels precies wie het zijn. Zij hebben al agenten op de stoep gehad of kunnen op korte termijn bezoek verwachten.