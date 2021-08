Koele en wisselvallige dagen voor de boeg, maar zomerweer keert komend weekend terug

VIDEONa de zomerse zondag van afgelopen weekend is het vandaag wel even afzien met slechts een graad of 17, wisselvallig weer en vanavond een harde tot stormachtige wind in het noordwestelijk kustgebied. Morgen is het ook fris met af en toe regen en weinig zon maar vanaf woensdag knapt het op. ,,Vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer door de 20 graden’’, voorspelt Alfred Snoek van Weerplaza.

Voor het zover is, moeten we eerst nog even door de spreekwoordelijke zure appel heen bijten. Het koele weer, de overtrekkende buien en aantrekkende wind maken vandaag tot de slechtste dag van de week. ,,Aan het begin van de avond zijn in het noordwestelijke kustgebied zelfs windstoten mogelijk van 80 tot 90 kilometer per uur, wat neerkomt op windkracht 7 tot 8’’, zegt Snoek.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het Waddengebied, de kustgebieden van Noord-Holland, Friesland en Groningen en het IJsselmeer. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van zware windstoten uit noordwestelijke richting.

Opleving

Dinsdag wordt met frisse temperaturen, overtrekkende buien - vooral in het midden en zuiden van het land - maar minder wind al ietsje beter. Woensdag, donderdag en vrijdag ‘vallen wel mee’, voorspelt de weerman. ,,Ze verlopen grotendeels droog, er is af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden. Vrijdag gaan we door die temperatuurgrens heen met lokaal 23 graden in het binnenland maar ook stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een bui.’’

Zaterdag en zondag is het droog met meer zon en hogere temperaturen, vervolgt Snoek. ,,Het lijkt een beetje een herhaling te worden van afgelopen weekend met zondagmiddag regionaal 25 graden.’’ Het is volgens hem een kortstondige opleving. ,,Volgende week liggen de maxima waarschijnlijk rond of net boven de 20 graden.’’

Volledig scherm Genieten op het terras, komend weekend kan het. © ANP

Onzeker

De verwachting voor de periode daarna - niet onbelangrijk voor de regio's midden en zuid waar de scholen tot respectievelijk 29 augustus en 5 september vakantie hebben - is onzeker. Het hogedrukgebied boven het noorden van Europa blijft naar verwachting op zijn plaats. Grote vraag is hoe zuidelijk de invloed van dat gebied reikt.

Het lijkt er volgens Weerplaza op dat lagedrukgebieden door deze ‘blokkade’ boven Scandinavië vanaf de Atlantische Oceaan een meer zuidelijke koers volgen. De grens tussen een stabieler en relatief warmer weertype en instabieler, wisselvalliger weer komt in de buurt van ons land te liggen. Een kleine verschuiving in dit patroon heeft grote gevolgen voor het weer in ons land.

