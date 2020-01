Koffer met lichaamsdelen gevonden op Schiphol

liquidatieproces Doorbraak in onderzoek moord Martin Kok: grote crimineel (29) opgepakt in Turijn

13:57 In de buurt van de Italiaanse stad Turijn is een 29-jarige Let opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok. Deze Aleksejs Rustanovs hield zich volgens de Italiaanse zender Sky schuil in een hotel in San Mauro Torinese.