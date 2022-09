Kom onder die steen vandaan! Vrouwelijke rechters, zwarte agenten, de tijden zijn veranderd

Opnieuw Nederland­se auto onder­schept in Antwerpen: drie verdachten met wapen opgepakt

De politie in Antwerpen heeft donderdagavond opnieuw een verdacht Nederlands voertuig onderschept in stadsdeel Berchem. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Bronnen rond het onderzoek melden dat het gaat om een auto met Nederlands kenteken. Vorige week werden in dezelfde buurt al eens vijf gewapende Nederlanders gearresteerd.

