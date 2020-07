Komende dagen kletsnat weer, vrijdag mogelijk flinke zomerstorm op komst

Wie afgelopen maand een airconditioner heeft gekocht, kan deze weer even terug in de schuur zetten. De komende dagen valt er veel regen en de restanten van tropische storm Edouard zorgen vrijdag mogelijk voor een zomerstorm die nog weleens zwaar kan uitpakken.

Terugkijkend op de afgelopen dagen kan geconcludeerd worden dat er van stabiel zomerweer al even geen sprake meer is. De komende dagen wordt dat niet beter: in een deel van het land gaat veel regen vallen. In het weekend volgt herstel, vertelt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Maar voor het zover is zorgen de restanten van tropische storm Edouard vrijdag mogelijk voor een zomerstorm.”

,,Vandaag valt slechts een enkele bui en breekt zo nu en dan de zon door. Vanavond komt een regenzone snel dichterbij waardoor het later vanavond, vannacht en morgenochtend op veel plaatsen regent", is de verwachting van Snoek. ,,Morgenmiddag beperkt de regen zich tot de zuidelijke helft van het land, maar in de nacht naar donderdag gaat het opnieuw vrijwel overal langdurig regenen en ook overdag zijn we dan nog niet van de nattigheid af. In totaal kan er tussen vanavond en donderdagavond in delen van het land enkele tientallen millimeters regenwater naar beneden komen.”

Tropische storm Edouard

Tot nu toe hebben we nog weinig last gehad van de tropische storm Edouard. Maar dat geldt niet voor het restant van de storm, dat vanaf vrijdag via de Britse eilanden onze kant op komt. Voor hoeveel problemen gaat de storm zorgen? ,,De verschillende computermodellen zijn het nog niet helemaal eens wat er precies gaat gebeuren. Óf Edouard trekt over onze omgeving met vooral bewolking en enige regen, óf het systeem schuift over de zuidelijke Noordzee richting Denemarken en wordt dan even flink geactiveerd”, aldus Snoek.

Er is dus een kans dat het vrijdag flink gaat stormen. ,,Vooral de wind kan dan rondom deze ex-tropische storm even flink aantrekken. De extreemste modelberekeningen laten windstoten zien van 100 tot ruim 120 km/u. Als deze optie uitkomt, kunnen we een vergelijking trekken met de zomerstorm van 25 juli 2015.” De zomerstorm van 2015 was de zwaarste zomerstorm sinds het begin van de metingen in 1901. Hij zorgde in het hele land voor een recordhoogte aan schade.

Weekend

Na vrijdag wordt het weer rustiger. Snoek: ,,Al enkele dagen zien we dat dit weekend zich een hogedrukgebied in onze omgeving gaat opbouwen. De buienkans neemt sterk af, de zon gaat vaker schijnen en de wind neemt merkbaar af. Wel waait het nog vanaf zee waardoor de temperatuur niet echt omhoog gaat. Sterker nog, de nachten worden behoorlijk koud. Pas in de loop van de week lijkt de wind vanaf het continent te gaan waaien waardoor het duidelijk warmer gaat worden. Na een flinke zomerdip lijkt het weer vanaf het weekend dus te gaan herstellen, maar we moeten dus nog even geduld hebben.”