Komende dagen tropisch warm: kwik stijgt tot boven de 30 graden

De zaterdag was een koel intermezzo met wat meer stapelwolken en een stevig windje. Dat is vandaag helemaal anders. De tweede dag van het weekend wordt volgens Weerplaza een zonovergoten dag.

De kern van een hogedrukgebied hangt precies boven Nederland. Temperaturen wisselen vandaag van 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in Limburg. ,,We krijgen een mooie zondag met veel zon en aangename temperaturen’', zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De wind is rustig en waait uit het noorden tot noordoosten. Er is nauwelijks bewolking aanwezig en de zon kan prima schijnen.’’

Insmeren

Zonaanbidders doen er goed aan zich vandaag goed in te smeren. De zonkracht is hoog. Tussen ‘s ochtends 11 en ‘s middags en 16 uur is die kracht 7 en aan het begin van de middag kan zelfs enige tijd zonkracht 8 worden bereikt. Dat betekent dat de huid snel kan verbranden

Na het weekend wordt het zomers warm. De wind komt uit het zuiden en zuidoosten. Dat betekent dat warme tot zeer warme lucht uit Zuid-Europa noordwaarts naar ons land stroomt. De temperatuur gaat vanaf maandag verder omhoog met landinwaarts op grote schaal 25 tot 30 graden. Op sommige plekken kan het kwik zelfs tot boven de dertig graden stijgen.

Tropische dag

Klaassen: ,,Maandag maken we een sprong in de temperatuur. Het wordt 24 tot 29 graden en misschien wel 30. Daarna komen er nog meer nog meer dertigers. Komende week hebben we dus waarschijnlijk de eerste tropische dag.’’

Vanaf woensdagavond neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Donderdag wisselvalliger met iets lagere temperaturen.

