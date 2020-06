Komende dagen volop regen en onweer, maar tussendoor ook terrasweer

Het wisselvallige weer houdt de komende dagen nog wel even aan in Nederland. Moeder Natuur laat zich dan flink gelden met onweer en regenbuien. Maar wie denkt dat het droogteprobleem in Nederland hierdoor wordt opgelost, komt bedrogen uit.

Het blijft vandaag plaatselijk regenen, waarbij het vanaf het einde van de middag hier en daar wat kan opklaren. Het kwik zal op sommige plekken net de 20 graden aantikken.



Morgen zijn de weergoden de zonaanbidders gunstiger gezind. Aan het begin van de middag wordt nog wel op sommige plaatsen een regenbui verwacht, vooral in Zeeland, West-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland. Maar verder blijft het droog en laat de zon zich veel zien.

Waar vandaag 20 graden echt het maximum is, wordt die temperatuur morgen al in de ochtend bereikt. ,,Gemiddeld loopt de temperatuur overdag op naar waarden tussen de 23 en 28 graden", vertelt weerman Lennert Eijke van Weerplaza.

Die temperatuur is ideaal voor een bezoekje aan een coronaproof terras of voor een duik in een recreatieplas. Het waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat aangaande de waterkwaliteit dat er geen bijzonderheden zijn. Door de lagere temperaturen en de neerslag is de watertemperatuur gedaald. Dat is gunstig voor het uitblijven van bijvoorbeeld blauwalg.

Onweer op zaterdag

Het zonnige terrasweer houdt na vrijdag weer op. Voor komend weekend worden flinke regenbuien verwacht, met op zaterdag kans op pittig onweer. Vooral in het noordoosten verwacht Eijke in de loop van zaterdagmiddag regenbuien. ,,Het wordt zaterdag minimaal 23 graden, lokaal in het oosten zelfs 29 graden.”

Aan het einde van de dag komt er volgens de meteoroloog een westenwind vanuit de zee. Die voert koude Noordzeelucht over het land waardoor de temperatuur omlaag gaat. De maximumtemperatuur zal dan zakken, tot ongeveer 25 graden op zondag.

Begin volgende week verwacht Eijke dat het een fractie frisser wordt. In het begin van de week zullen zon en wolken elkaar afwisselen. ,,Dan spreek ik over temperaturen van 22 à 23 graden overdag. Elke dag is plaatselijk wel kans op een regen- of onweersbui.”

Droogte

Nog steeds is er te weinig neerslag om het droogteprobleem op te lossen. De regen van de afgelopen week in Oost-Nederland geeft in het werkgebied van Waterschap Delta Overijsselse Delta een tijdelijke verlichting in de droogtesituatie, al blijft het neerslagtekort erg hoog voor de tijd van het jaar. Het waterschap ervaart de neerslag als een welkome pas op de plaats, maar ziet tegelijk dat de droogte nog lang niet voorbij is.