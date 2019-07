Komende week extreem heet: wordt het 40 graden?

Hoe dan ook: het wordt erg heet. In Nederland is het niet eens zo heel vaak voorgekomen dat de temperatuur boven de 38 graden uitkwam. ,,Het is toch wel een bijzondere grens om weer overheen te gaan”, geeft Janssen toe. ,,Mocht dat gehaald worden, dan gaan we het officieel hitterecord ook halen (35,7 graden, De Bilt). Dat staat niet eens zo heel scherp als je het vergelijkt met de temperaturen die we verwachten.”



35,7 graden is de hoogst gemeten temperatuur in De Bilt, de officiële landelijke meetlocatie van weerstations, sinds de metingen in 1901. Janssen: ,,Dat record werd gevestigd in 2006 en vorig jaar geëvenaard, toen het ook zo heet was eind juli. Wie weet gaan we er nu wel overheen.”



Dan moet wel echt alles meezitten, benadrukt de meteoroloog. ,,We zitten aan de bovengrens van wat in Nederland mogelijk is. Er mag niet te veel bewolking zijn, niet te veel wind, de zon moet volop kunnen schijnen, in de loop van de dag mag er geen wind van zee opsteken. Alleen als dat soort dingen allemaal meezitten, dan kan het zo extreem heet worden. Anders wordt het een paar graden koeler. Ondanks die paar graden koeler is het net zo goed gewoon nog ontzettend heet.”