Komende zaterdag uitvaart en herdenking van oud-premier Kok

Man (77) maakte schaamte­loos misbruik van jonge Thaise meisjes

19:02 Een 77-jarige Nederlander heeft vandaag bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van vier jaar tegen zich horen eisen, omdat hij jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt in Thailand en de Filipijnen. De man had honderden zelfgemaakte afbeeldingen en video’s van kinder- en dierenporno in zijn bezit. ,,Hij wist dondersgoed dat de kinderen in een uitzichtloze situatie zaten en maakte hij daar schaamteloos misbruik van”, aldus de officier van justitie.