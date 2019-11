Komt er eindelijk een chocoladeletter Ö? Jamin neemt oproep Eus serieus

De Deventer schrijver en journalist met Turkse roots, door vriend en vijand steevast Eus genoemd, is zo Nederlands als de sinterklaasletter zelf. Zijn column over de chocolade-Ö was ironisch bedoeld, maar maakte de tongen bijna net zo los als de zwartepietendiscussie.



Letters met de Ö van Özcan, die vind je niet in Nederland. Een ‘vernedering’ en het ‘failliet van de multiculturele samenleving’, schreef hij schertsend. ‘Pas als bijzondere letters als chocola worden aangeboden, kan ik het sinterklaasfeest omarmen.’ In onze mailbakken en via sociale media stroomden reacties binnen van lezers die zijn ‘beklag’ niet konden waarderen: