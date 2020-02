Konikpaarden op Texel toch niet naar de slacht, ze mogen blijven

Staatsbosbeheer heeft een aantal maatregelen genomen waardoor ze toch in het natuurgebied de Slufter kunnen blijven. Zo worden in kwetsbare duingebieden hekken geplaatst waardoor de dieren geen schade kunnen toebrengen aan waterkering. Ook wordt het publiek via borden gevraagd om de dieren niet te voederen of te aaien. ,,Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, om het opdringerige dier uit het gebied te halen en naar de slacht te brengen”, aldus Staatsbosbeheer.