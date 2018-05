Koning dineert met ambassadeur van Noord-Korea

Update Geen treinen na enorme brand Twello

6:35 Twello is vannacht opgeschrikt door een enorme brand, waarbij ook asbest vrijkwam. Aan de Nijverheidsstraat sloegen verwoestende vlammen om zich heen in vier aaneengeschakelde bedrijfspanden: een woonhal, een outdoorzaak, een ijszaak en een tuinbedrijf. De straat ligt vlak langs het spoor. Volgens de NS is het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tot ongeveer 10.30 uur gestremd.