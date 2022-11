Koning kijkt met respect naar hoe Italië zware misdaad aanpakt: ‘Kunnen wij van leren’

Nederland wil graag van Italië leren hoe de georganiseerde misdaad beter kan worden aangepakt. Dat zei koning Willem-Alexander vanavond tijdens het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De president van Italië, Sergio Mattarella, brengt samen met zijn dochter Laura een driedaags staatsbezoek aan Nederland.

Volgens Willem-Alexander kijken we in ons land met respect naar de vorderingen die het zuid-Europese land maakt in de aanpak van criminele ondermijning. ,,Voor ons beiden is dit een gevoelig onderwerp met een persoonlijke dimensie. Uw eigen broer werd als gouverneur van Sicilië het slachtoffer van maffiageweld. Ons land wil heel graag van u leren en ik ben blij dat u ons de hand reikt en dat de samenwerking de laatste tijd zo hecht is geworden’’, aldus de koning tijdens het banket voor ruim tweehonderd gasten.

Veel gebeurd

Vijf jaar geleden bracht het koningspaar een staatsbezoek aan Italië, ook toen was Mattarella president. Dat lijkt volgens Willem-Alexander zo kort geleden, maar er is volgens hem sindsdien veel gebeurd. De Italianen werden zwaar getroffen door de coronapandemie en het land beleefde deze zomer de ernstigste droogte sinds mensenheugenis. ,,Gelukkig waren er ook mooie momenten om samen te vieren. Zoals de Italiaanse overwinning op het songfestival vorig jaar, hier in Rotterdam.’’

De koning benadrukte tijdens zijn speech vooral de vriendschap tussen beide landen, hij zei niets over de nieuwe rechtse Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni. ,,We zijn cari alleati - dierbare bondgenoten. We staan elkaar bij in moeilijke tijden. We laten elkaar als lidstaten van de Europese Unie niet los, wat er ook gebeurt. Onze ware kracht komt naar boven als we op de proef worden gesteld. Als vrije, samenwerkende Europese naties vormen we een sterk front tegen het brute geweld van Rusland.’’ Ook president Mattarella benadrukte dat Europa een sterk blok tegen Rusland moet blijven vormen.

Het staatsbezoek van de president, die sinds hij weduwnaar is wordt geassisteerd door zijn dochter Laura, duurt tot en met vrijdag.

Máxima gaat voor goud Pracht en praal tijdens het staatsbanket in het Paleis op de Dam. Koningin Máxima straalde in een goudkleurige japon, ontworpen door Jan Taminiau. Ze droeg de robe voor het eerst tijdens Prinsjesdag 2013. Het gaat volgens modekenner Josine Droogendijk om een gouden japon met transparante mouwen en een riempje in de taille. De robe is voorzien van een geborduurd wyber-patroon met verschillende lagen pailletten en glaskralen, die de jurk een driedimensionaal effect geven. Op de menukaart stond onder meer tarbot met wilde spinazie, ossenstaartstoep, gevulde kwartel en een taartje gevuld met mousse van mandarijn en gekonfijte kastanje.

Volledig scherm Koningin Máxima tijdens het staatsbanket in Amsterdam. © ANP

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: