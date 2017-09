'Koning moet op Prinsjesdag simpeler taal gebruiken'

Brabantse voetballer (26) na hartstilstand op veld in kritieke toestand in ziekenhuis

17 september Een speler uit het vierde elftal van Helmondia kreeg zondagmiddag tijdens een uitwedstrijd tegen het derde van SPV een hartstilstand. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Volgens eerste berichten zijn de prognoses slecht.