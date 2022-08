Koning op zee, de wind zit mee: ‘Je zou iedere Nederlander zo'n tochtje gunnen’

Vijfentwintig jaar nadat hij zich voor watermanagement begon te interesseren, ging de koning met vijfentwintig managers het water op. Buitengaats. Naar misschien wel het grootste project sinds de Deltawerken. Kijk maar even mee.



Eerst naar een windmolenpark, zonder subsidie aangelegd, van 140 molens. Eén zo’n molen steekt 250 meter boven het wateroppervlak uit. Dan naar de gigantische ‘stopcontacten’ die netbeheerder Tennet op platforms neerzet om de opgewekte stroom naar de wal te krijgen. De koning voer vlak langs de nieuwste, twee maanden open, waar de bemanning al klaarstond om hem de hand te schudden. Er zwom ook een zeehond, aan stuurboord, alsof de koning moest weten: wij zijn er ook nog.



Het dier had zich de moeite kunnen besparen, want in zes presentaties en talloze terzijdes kreeg de koning alles te horen over de spanning tussen energiewinning, scheepvaart en natuur. Al die sprekers tot hun recht laten komen kan alleen een koning, hier pikken we er drie ontwikkelingen uit.