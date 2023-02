Koning slikt als Fidan (61) vertelt dat elf familieleden van haar man in het puin zijn omgekomen

Met video Na 4,5 jaar vermist te zijn, werd hondje Jill herenigd met haar baasje: ‘Geef nooit de hoop op’

Florus Wijsenbeek (78) durfde er al niet meer op te hopen. Bijna vijf jaar geleden verdween zijn geliefde Nova Scotia duck tolling retriever Jill toen hij op bezoek was bij zijn zoon en kleinkinderen in Rotterdam-Kralingen. Een intensieve zoekactie ten spijt: Jill leek van de aardbodem verdwenen. Maar vorige week gebeurde er een klein wonder: Jill werd, weliswaar in zwaar verwaarloosde toestand, teruggevonden. Wat is er met haar gebeurd?