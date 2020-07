Koning Willem-Alexander neemt deel aan trainingsmissie met F-16

De Koning woonde eerst een briefing bij ter voorbereiding op de trainingsmissie. Na afloop was hij ook bij de debriefing. Naast de evaluatie van de trainingsmissie werd ook gesproken over de taak en toekomst van de F-16. Deze blijft naar verwachting tot 2024 operationeel.

De vliegbasis bereidt zich momenteel voor op de komst van de opvolger van de F-16, de F-35A Lightning II (F-35). Dit nieuwe jachtvliegtuig wordt in 2022 op Volkel verwacht. Het toestel maakt deel uit van de zogeheten ‘Vijfde Generatie Luchtmacht’ om in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de mondiale veiligheidssituatie.