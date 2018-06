Koningin Máxima vandaag terug uit Argentinië

Koning Willem-Alexander ging terug in verband met een gepland staatsbezoek aan de drie Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen. De koning toonde zich aan de vooravond van dat bezoek zeer aangedaan toen hij een verklaring gaf over de dood van Máxima's zus Inés: ,,De dood van de zus van mijn vrouw heeft ons allen zeer aangegrepen. Inés was ons heel dierbaar. We hebben het in kleine kring kunnen verwerken. We zijn zeer dankbaar voor alle berichten van medeleven. Het staatsbezoek hier begint morgen. Máxima zal in gedachten bij ons zijn.''