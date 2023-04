Koningsdag kouder dan Nieuwjaar, maar oranje paraplu kan thuisblijven

Ook de koningsnacht, waarbij het in een aantal steden dan al groot feest is, verloopt bijzonder koud. Het kan zelfs vriezen. Normaal zou het eind april tussen de 14 tot 18 graden moeten zijn.

Toen in: 12 x zo zag de vrijmarkt er vroeger uit in Amsterdam (1980 tot 2013)

Ondanks de frisse temperaturen wordt Koningsdag een van de beste dagen van de week. De oranje paraplu kun je dus thuislaten, maar echt lenteweer wordt het niet. De temperatuur stijgt tot 11 graden in het noorden en in het zuidoosten tot 15 graden.

Vooral in de ochtend schijnt de zon veelvuldig. In de loop van de dag zullen er wel wat wolken komen. Maar met de vrij zwakke wind is er goed nieuws voor de kleedjesmarkten. Al met al zijn de omstandigheden op Koningsdag vrij aangenaam. Wel raad Weeronline aan om toch een dikke trui of een extra jas mee te nemen, want als de zon even verdwijnt kan het toch wat frisjes worden.