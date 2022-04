Koningsdagvierders Amsterdam mogen één blikje lauw bier per persoon bij zich hebben

De gemeente Amsterdam wijst feestvierders op de website op de bestaande regels om Koningsdag in goede banen te leiden. ‘Voor veel mensen hoort bij een feest ook een drankje. Maar overmatig alcoholgebruik kan onveilige situaties en problemen opleveren’, schrijft de stad. Mensen wordt aangeraden op straat niet meer dan ‘één stuk alcohol’ bij zich te hebben. ‘Een thuistap of sixpack geldt als meerdere stuks.’

Winkels in het centrum van Amsterdam moeten zich ook aan regels houden. Winkels mogen maximaal één alcoholhoudende consumptie per klant verkopen, dus over de toonbank mogen geen kratjes of sixpacks bier gaan. De drankjes mogen niet gekoeld zijn én detailhandelaren mogen geen kraampje voor hun winkel neerzetten.

Ook moeten ze in de gaten houden of de klanten niet al te diep in het glaasje hebben gekeken, want verkoop aan een dronken klant is uit den boze. Particulieren mogen geen alcoholische drank verkopen, net als winkels die dat normaal gesproken ook niet mogen. ‘Dat is voorbehouden aan de horeca. Neem geen alcohol mee naar de stations en in de treinen van NS’, waarschuwt Amsterdam.

De regel geldt van 06.00 uur tot middernacht. Het is overigens geen nieuwe richtlijn, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. ,,Dit is jaren geleden al ingevoerd.” Overigens wordt er onder de feestvierders niet heel streng op gehandhaafd. ,,Dat is niet te doen, we hebben niet eindeloos veel politieagenten. Het is vooral iets waar de supermarkten op moeten letten, die mogen per persoon maar één blikje of flesje alcohol verkopen.”

Rosé slobberen op een sloep

Op Koningsdag, de officieuze opening van het Amsterdamse vaarseizoen, gaat de politie bovendien met een nieuw team streng controleren op varen onder invloed of ander gevaarlijk vaargedrag, schrijft Het Parool. ,,Als op de weg vijftig cabrio’s zouden passeren waarin iedereen aan de rosé zat, inclusief de bestuurder, zou iedereen dat idioot vinden. Op het water vindt men dat normaal”, zegt teamleider René Bultstra van het Team Verkeer van de Amsterdamse politie.

Voor varen onder invloed gelden forse boetes, gelijk aan die op de weg, vaak van zo’n 1000 euro.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: