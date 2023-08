Koningspython aangetroffen in sorteercentrum kringloopwinkel: ‘Misschien wilde iemand er vanaf’

Gedumpt, of per ongeluk verdwenen

Twintig procent van de kleding die bij het sorteercentrum binnenkomt, wordt via de winkels ingeleverd. De overige tachtig procent komt via zakken uit de kledingbakken op straat te vinden zijn. De kans is groot dat de slang via zo'n container bij ons is binnengekomen. ,,Misschien wilde iemand van de slang af, of is de slang per ongeluk zo'n zak ingekropen en bij ons beland’', oppert van Gogh. ,,Maar het blijft gissen, natuurlijk.’’