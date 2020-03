Koninklijk gezin vermijdt sociale contacten vanwege coronavirus in Lech

Zo klapten we voor alle helden die ons land draaiende houden

20:56 Ook al zat je alleen wat schuchter op je eigen bank te klappen, weet dan: je was niet alleen. Om al het personeel in de zorg, maar ook de vakkenvullers, vuilnismannen en al die anderen die ons land draaiende houden te bedanken, klonk er overal geklap. Van het ziekenhuis in Goes tot de achtertuinen van Hillegom. Van het balkon van een Koninklijk Paleis tot balkonnetjes in Eindhoven. Een hart onder de riem voor al die mensen die ons afgelopen dagen zo hard hielpen: Hou vol.