Koninklijke kleinkinderen met jarige oma op de brug, maar wie is wie?

Daar staan ze: de acht koninklijke kleinkinderen met oma Beatrix op kasteel Drakensteyn, ter ere van haar 80ste verjaardag. Gravin Leonore, gravin Eloise, prinses Alexia, gravin Luana, gravin Zaria, prinses Ariane, prinses Amalia en graaf Claus-Casimir. Je moet ze allemaal maar weten op te noemen. Want kennen we ze eigenlijk allemaal wel? Een kort overzichtje wie nou ook al weer wie is, en wat we over ze weten.

Uitgelicht: de drie kinderen van Constantijn en Laurentien: Leonore, Eloise en Claus-Casimir.

Gravin Leonore (links)

We beginnen uiterst links op de ophaalbrug van kasteel Drakensteyn met Gravin Leonore, geboren op 3 juni 2006 en nu dus 11 jaar oud. Voluit heet zij: Leonore Marie Irene Enrica gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg. Leonore is het jongste kind van Constantijn en Laurentien. Ze werd geboren in Den Haag en heeft onder meer koningin Máxima als peetmoeder. Na een lange periode in Brussel woont Leonore inmiddels weer in Den Haag, waar ze met haar ouders, zus en broer in de zomer van 2015 naartoe verhuisde. Leonore zit in groep 8, maar het is niet bekend op welke school zij zit. Ze is zevende in de lijn van troonopvolging.

Gravin Eloise (midden)

Eloise is de oudste van de drie kinderen van Constantijn en Laurentien en heet voluit Eloise Sophie Beatrix Laurence gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg. Ze werd geboren op 8 juni 2002, en is nu 15 jaar. Eloise zit op het Maerlant Lyceum in het Haagse Benoordenhout, waar ook Mark Rutte op school zat. Haar peetouders zijn onder meer prins Haakon van Noorwegen, prins Friso en prinses Carolina de Bourbon de Parme. Eloise is het oudste kleinkind van Beatrix, ze is zo'n anderhalf jaar ouder dan Amalia. Ze is de vijfde in de lijn van troonopvolging.

Graaf Claus-Casimir (rechts)

Het enige mannelijke kleinkind van prinses Beatrix is Claus-Casimir, geboren op 21 maart 2004 en dus bijna 13 jaar. Voluit heet deze enige manlijke telg, die zesde is in de lijn van troonopvolging, Claus-Casimir Bernhard Marius Max graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. Hij zit net als zijn vader Constantijn en zijn ooms op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag. De jonge graaf werd in familiekring Clausimir genoemd. Tegenwoordig wordt hij aangeduid als Claus. Zijn peetouders zijn onder meer koning Willem-Alexander en prins Maurits. Vorig jaar kwam Claus nog 'per ongeluk' op televisie toen illusionist Victor Mids hem tegen het lijf liep in Madurodam en een trucje met hem uithaalde.

Uitgelicht: Luana en Zaria, de dochters van Friso en Mabel.

Gravin Luana (links)

Luana (12) is de oudste dochter van prins Friso (1968-2013) en Mabel Wisse Smit. Ze werd op 26 maart 2005 geboren in Londen, waar ze nog steeds woont met haar moeder en zusje Zaria. Voluit heet de gravin Emma Luana Ninette Sophie Van Oranje-Nassau van Amsberg. Waar de gravin naar school gaat, is niet bekend, maar ze zou door haar vriendinnen op school vaak 'Lu' worden genoemd. Luana is maar een paar maanden ouder dan haar nichtje Alexia. Bekend is dat oma Beatrix vaak naar Londen is gevlogen om op haar kleinkinderen te passen. De dochters van Friso en Mabel zijn uitgesloten van troonopvolging, omdat hun vader is getrouwd zonder parlementaire toestemming.

Gravin Zaria (rechts)

Gravin Zaria werd net als haar oudere zus geboren in Londen. Inmiddels is ze 11 jaar. Op 18 juni van dit jaar wordt ze 12. Voluit heet de jonge gravin Joanna Zaria Nicoline Milou Van Oranje-Nassau van Amsberg, Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg. Ze is het zevende kleinkind van Prinses Beatrix en werd op 3 februari 2007 gedoopt in Paleis Huis ten Bosch. Haar peetouders zijn onder anderen koning Willem-Alexander en prins Jaime de Bourbon-Parma. Waar ze naar school gaat, is niet bekend. De twee meisjes wonen samen met hun moeder nog altijd in het huis dat Mabel en haar man kochten toen ze hun eerste dochter verwachtten, in de wijk Hammersmith in het westen van Londen.

Uitgelicht: de drie dochters van Willem-Alexander en Máxima: Alexia, Ariane en Amalia.

Prinses Alexia (links)

De tweede troonopvolger van Nederland is prinses Alexia. De prinses is geboren op 26 juni 2005 in Den Haag. Alexia zit in de brugklas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, waar ook haar zus Amalia naar school gaat. Haar peetouders zijn onder anderen haar oom wijlen prins Friso en haar oom Juan Zorreguieta Cerruti. Voluit heet de prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Haar voornaam verwijst naar haar vader, koning Willem-Alexander. Haar oudtante, prinses Christina, de jongste zus van Beatrix, gaf in een interview eind september aan dat de middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima prachtig zou kunnen zingen. Verder houdt ze van paardrijden, hockey en gitaarspelen. Alexia zat ook op judo, maar is daar aan het eind van de basisschool mee gestopt. Inmiddels zou de sportieve prinses aan wedstrijdzwemmen doen.

Prinses Ariane (midden)

De benjamin van het stel is prinses Ariane. Met haar 10 jaar zit ze in groep 7 van de Bloemcampschool in Wassenaar. Voluit heet de jonge prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Een van de peetouders van prinses Ariane is erfgroothertog Willem van Luxemburg. Met Valentijnsdag kreeg de prinses nog een liefdesbrief van de 9-jarige René uit Tilburg. Hij noemde haar 'het mooiste meisje van de wereld'. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst rijdt ze in haar vrije tijd graag paard, doet ze aan hockey, tekenen en jazzballet. Ook speelt de prinses gitaar.

Prinses Amalia (rechts)

Onze kroonprinses, en het op een na oudste kleinkind is prinses Amalia. Ze is 14 jaar, op 7 december wordt ze 15. Amalia is een snelle leerling en zit nu al in de derde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Naar verluidt zou ze onder meer Chinees volgen als keuzevak. Komend schooljaar maakt ze een profielkeuze. Amalia kreeg op 30 april 2013 tijdens de troonswisseling de titel Prinses van Oranje. Deze titel is alleen voorbehouden aan de troonopvolger. Voluit heet de prinses: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Amalia zit net als haar zussen op hockey, ze spelen alle drie bij HGC. Moeder Máxima laat zien dat ook zij de plichten van een hockeymoeder niet vergeet na te komen: laatst reed de koningin met een aantal dames naar een uitwedstrijd in Lisse.

Gravin Leonore, gravin Eloise, prinses Alexia, gravin Luana, prinses Beatrix, gravin Zaria, prinses Ariane, prinses Amalia en graaf Claus-Casimir.