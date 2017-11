Koopjesjagers trotseren Black Friday: 'Ik denk altijd: dat kan goedkoper'

De 25-jarige Sherana Kushun uit Rotterdam noemt zichzelf dan wel geen ‘extreme couponner’ of ‘winkeldeurslaper’, maar is wel vastberaden om de beste deals te scoren. ,,Waarom zou je de normale prijs betalen als je hetzelfde product ook voor de helft kunt krijgen? Dat is gewoon zo zonde. Met een beetje research ben je er al'', zegt Sherana. Met name online weet ze de beste aanbiedingen te vinden. ,,Ik krijg er echt een soort mini-kick van, als het lukt om iets goedkoper te krijgen. Dat is gewoon heel erg leuk.’’ De meeste mensen in haar omgeving zijn maar wat blij met haar handige voordeelinzicht. ,,Maar mijn vader vraagt zich weleens af waar ik de tijd vandaan haal’’, zegt ze.