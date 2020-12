Koopmans kreeg veel kritiek dit jaar: ‘Achteraf is het altijd makkelijk praten’

,,Zullen we wel even afstand houden?’’, zegt Marion Koopmans (64) streng, als de verslaggever op een bospad voor de tweede of derde keer wat te ver in haar richting uitwijkt voor tegemoetkomende hondenuitlaters. Het is een druilerige zaterdagochtend half december en we wandelen door de bossen in haar woonplaats Zeist. Hier heeft de meeste gezaghebbende viroloog van ons land heel wat voetsporen gezet. Toen ze nog bij het RIVM in Bilthoven werkte, ging ze door dit bos regelmatig hardlopend naar haar werk. In 2013 werd ze de baas van de afdeling viruswetenschappen van het Erasmus MC in Rotterdam en vormde wandelen een welkom tegenwicht aan het forensen (,,Nee, naar Rotterdam verhuizen was geen optie. Aan ons huis hebben we achttien jaar verbouwd’'). Het liefst wandelt ze met haar man of een van haar kinderen als die op bezoek zijn. Maar sinds de corona-uitbraak liep ze ook regelmatig alleen het bos in, met muziek op.