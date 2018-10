Koopmansgeest op de proef stellen maakt de politiek interessanter

Recordaan­tal mensen verhuizen naar of vertrekken uit Nederland

0:44 De stromen immigranten en emigranten zijn in ruim 150 jaar niet zo groot geweest. Vorig jaar vestigden zich 235.000 immigranten in Nederland en vertrokken 154.000 mensen naar het buitenland. Sinds 1865 worden in ons land migratiestatistieken bijgehouden.