Koppel draait de cel in voor doodsteken man (72) in Limburgs verzorgingshuis

De twee drongen op 20 augustus 2017 de woning van het slachtoffer in het Noord-Limburgse Tegelen binnen. De vrouw had hem enkele dagen daarvoor ontmoet en dacht dat hij veel geld had.

De 51-jarige man stak het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, met een mes in zijn buik, hals en gezicht en sloeg hem met een ijzeren pijp tegen zijn hoofd. De vrouw hield de man niet tegen, maar sloot de gordijnen. Ze namen spullen mee en lieten de bejaarde man in hulpeloze toestand achter, stelt de rechtbank in Roermond. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.