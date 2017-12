Kopschopincident bij voetbalclub in Etten-Leur

Voetbalclub DSE 3 uit Etten-Leur speelde vanochtend thuis tegen het derde van Victoria '03. Het incident gebeurde drie minuten voor het affluiten, waarna de wedstrijd gelijk werd stilgelegd. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De situatie van de speler is inmiddels stabiel. De man die de trap uitdeelde is door de politie aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Hij wordt momenteel verhoord.



Peter Groeneveld, voorzitter van Victoria'03, was geen getuige van het voorval. ,,Treurig dat zoiets gebeurt. We hebben onze wens op een spoedig herstel op het slachtoffer overgebracht en telefonisch contact gehad met het DSE bestuur'', laat hij weten. Op een strafmaatregel voor de betreffende speler wil Groeneveld nog niet vooruitlopen. ,,Eerst moeten we meer feiten weten weten hoe het zo uit de hand kon lopen.''