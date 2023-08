Koranverbranders zijn simpelweg imbecielen voor wie het niet uitmaakt dat de maatschappij ontwricht raakt

Ma­thieu-gebakjes in WK-kleu­ren vliegen de winkel uit: ‘Niet voor niks om 3.30 uur opgestaan’

Een stuk of dertig WK-gebakjes met de finishfoto van Mathieu van der Poel erop en dan zouden ze wel zien bij bakkerij Wilbrink in Hoogerheide... Ze moesten er vierhonderd bijmaken. ,,Zo’n gekkenhuis hadden we niet verwacht.”