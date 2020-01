Korpschef Akerboom wil harder straffen en alleen nog veilig siervuurwerk in de verkoop

Tijdens de vorige jaarwisseling bedroeg het aantal incidenten tegen politiemensen 59. Akerboom heeft nog geen exacte cijfers over dit jaar, maar weet wel dat het er in elk geval meer zijn. De politie gebruikt dit jaar een nieuwe, mobiele registratie van geweld tegen agenten. Daarom zijn er nu nog geen exacte aantallen bekend.

Akerboom noemt het geweld tegen agenten onacceptabel. ,,Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moeten beschermd worden door de ME. Dit mag nooit normaal worden.”

De korpschef pleit voor het vieren van een ander soort oud en nieuw. ,,We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken. Ook moeten we harder straffen om deze trend van geweld tegen hulpverleners te doorbreken.”

Brandweer

Het aantal keren dat brandweerkorpsen deze jaarwisseling moesten uitrukken, is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder 25 regio’s. De brandweer kreeg in totaal 4340 meldingen. Dat is een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Volgens voorzitter Stephan Wevers is er veel inspanning geleverd om het aantal incidenten naar beneden te brengen. ,,We zitten weer op het niveau van vijf jaar geleden. De dalende trend is gekeerd. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat alle inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen”, aldus Wevers.

Verbod op consumentenvuurwerk

Alle incidenten roepen opnieuw de vraag op hoe het verder moet met consumentenvuurwerk. GroenLinks slaat de handen ineen met de Partij voor de Dieren om consumentenvuurwerk te verbieden. De PvdD presenteerde maandag al een plan voor een initiatiefwet. De partijen besluiten daarin samen op te trekken, meldt GroenLinks

,,Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen.” Deze jaarwisseling werd een recordbedrag uitgegeven aan vuurwerk.