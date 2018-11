De tot nu onbekende stichting, begin deze maand opgericht en gevestigd in Utrecht, vindt de intocht ‘racistisch en discriminerend door de aanwezigheid van zwarte pieten en roetveegpieten’. Ook zouden kinderrechten en internationale verdragen niet worden nageleefd. Daarom dagen ze onder meer de gemeente Zaanstad en de NTR (die de uitzending verzorgt) en andere betrokkenen voor de rechter. De activisten willen dat de rechtbank ‘de kleur en andere uitingen van Zwarte Piet verbiedt die aan die racistische beeldvorming bijdragen’. De landelijk intocht is op zaterdag 17 november en wordt live op tv uitgezonden.

Grauwe Eeuw

Majority Perspective dook niet eerder op in het Piet-debat. De stichting is opgericht door twee actievoerders die ook achter actiegroep De Grauwe Eeuw zitten. Die actievoerders laten al enkele jaren van zich horen in het debat. Michael van Zeijl, een van de mensen achter De Grauwe Eeuw, werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot een boete van 300 euro omdat hij in de aanloop naar de landelijke intocht in Dokkum in 2017 een oproep deed ‘Sinterklaas dood te schieten’. Hij zag dat zelf als een grap.