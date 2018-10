Kort geding over stintverbod gaat door

'Persoonlij­ke spaarpot moet vetter, staatskas zit al vol zat'

15:16 Ruim een derde van de 20 tot 45 jarige Nederlanders heeft minder dan 3.000 euro spaargeld, blijkt uit een onderzoek van de Rabobank. Een potje voor noodgevallen is altijd goed om te hebben, maar ,,collectief in Nederland sparen we al idioot veel.”