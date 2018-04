Kortdurende chaos na ongeval op spoor bij Den Haag

Papierte­kort noopt kranten tot improvise­ren: 'Fabriek misschien te snel gesloten'

21 april Een acuut papiertekort heeft de Persgroep, uitgever van diverse kranten in onder meer Nederland en België, gedwongen tot maatregelen. Het uiterlijk van Volkskrant-bijlage Sir Edmund is aangepast. De zaterdagmagazines van het AD en diverse regiokranten worden vanaf mei in Denemarken gedrukt. Oorzaak: de internationale markt voor krantenpapier krimpt.