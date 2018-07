Korting bij dierentuin of sportschool als hartpatiënt gezond leeft

De unieke methode is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers. ,,Het is nog niet eerder gebeurd dat patiënten op zo'n systematische manier beloond worden voor gezond leven'', aldus Evers. ,,Het is een grootschalig systeem, wat op de persoon toegesneden kan worden. Zo worden verschillende gezonde levensstijlen beloond, maar zijn er ook meerdere beloningen.''

Honderd patiënten beginnen nu met het bijhouden van hun levensstijl. Ze vullen de resultaten online in, zodat hun arts de gezondheid in de gaten kan houden. Is de levensstijl gezond, dan worden er punten uitgekeerd waarmee voor beloningen kan worden gespaard.

Wilskracht

,,De afgelopen jaren is onze omgeving sterk veranderd, overal is bijvoorbeeld ongezond eten verkrijgbaar. De gezondheid af laten hangen van de wilskracht van personen gaat vaak niet goed. Gezond leven direct belonen werkt veel beter. Kijk naar de opvoeding van kinderen: belonen werkt beter, zeker op de lange termijn. Een straf werkt maar kort, en vooral zolang er iemand meekijkt.''

Door goed gedrag te belonen treedt er sneller een gedragsverandering op. ,,Wat vooral belangrijk is, is dat op deze manier een gezonde levensstijl makkelijker wordt volgehouden.'' Er is een onafhankelijke commissie actief die bepaalt welke beloningen gebruikt kunnen worden. ,,Want welke beloningen moet je aanbieden? Het zou niet ethisch zijn als we McDonald's aanbieden.'' Voorbeelden van beloningen zijn kortingen op leuke uitjes, maar ook gezonde recepten of een goedkoper abonnement bij de sportschool.

Ook andere groepen