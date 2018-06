'Korting op collectieve verzekering is geen misleiding'

Peter Ruys van de website Zorgkiezer stelt dat de kortingen vooral in het leven zijn geroepen voor tussenpersonen, maar verzekeraars zijn er al terughoudender mee geworden. ,,Bijna niemand biedt nog 10 procent korting op dit ogenblik.''



Voor de consument lijkt zo'n prijsvoordeel prettig, snapt Ruys. ,,Maar als het in de praktijk gaat om een nepkorting, dan moeten mensen zich daardoor dus niet blind laten maken. In het algemeen is het prijsverschil tussen collectief en individueel grofweg al verdwenen.''



Meer transparantie juicht hij toe, maar de deskundige vraagt zich af of mensen straks beter kunnen vergelijken. ,,Het ligt een stuk ingewikkelder dan: het zijn allemaal kloonpolissen, dus afschaffen.''



Er is volgens Ruys wel degelijk sprake van verschillen in dienstverlening voor bepaalde doelgroepen. ,,De basisverzekering is nu eenmaal in de kern een polis waarop gevarieerd kan worden. Dus dit plan gaat niet voorkomen dat je geen appels met peren meer vergelijkt.''