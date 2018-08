Kostbare gestolen Mondriaan en Mesdag schilderijen teruggevonden door politie

Mattijn (30) vermist in Laos na ka­jak-ongeval in jungle

13:10 Mattijn Lahuis wordt sinds maandag vermist in de jungle van Laos na een kajaktocht die in een nachtmerrie eindigde. De kajaks kapseisden nadat ze in aanvaring kwamen met een boom in het water. Vrienden en een gids wisten de kant te halen, maar Mattijn verdween in het snel stromende water. Zijn familie is radeloos. 'Mogelijk is hij niet in staat om om hulp te roepen.'