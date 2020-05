Kou keert even terug in Nederland: ‘Het kan haast niet frisser’

De komende dagen is het aangenaam lenteweer. Vandaag, op Bevrijdingsdag, is het in de zon met zo’n 15 tot 17 graden prima vertoeven in de tuin of op het balkon. Later in de week komt de temperatuur nog wat hoger uit. Zaterdag wordt het 19 tot 23 graden. In het uiterste zuidoosten is een zomerse dag met 25 graden niet uitgesloten.