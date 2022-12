Koude dagen op komst, met sneeuw op pakjesavond in Limburg

Na een waterkoud weekend komen de temperaturen komende week steeds wat verder rond het vriespunt. Volgend weekend gaat het echt vriezen en kunnen we op meerdere plekken sneeuw verwachten. Morgen, met pakjesavond, valt er in Limburg al wat sneeuw die ook blijft liggen.

De dag begint morgen met wat lichte regen. In de rest van het land blijft het daarbij, weet Weerplaza. Maar niet in Limburg, waar de nattigheid in de loop van de middag door de kou verandert in sneeuw. Zeker in het heuvellandschap blijft die liggen. Dinsdag kunnen we door de koude lucht boven ons land ook op andere plaatsen te maken krijgen met licht winterse neerslag. De kans dat die blijft liggen is klein.

Het vriespunt bereiken we nog niet. In het binnenland is het zo'n 2 tot 4 graden Celsius, aan de kust een graad of 6. Ook de dagen die volgen krijgen dit weerbeeld, al piept dinsdag en woensdag de zon soms door.

Vanaf donderdag duiken de temperaturen verder naar beneden, met meerdere nachten waarin het in het binnenland gaat vriezen. Er waait een zuidwestelijke wind. Die is niet heel koud, maar omdat de lucht boven ons land wél ijskoud is, is de kans op een sneeuwbuitje dan wat groter. Of het dan ook blijft liggen is afwachten.

Het is deze periode wat kouder dan normaal begin december. Gemiddeld is het deze tijd van het jaar zo'n 6 tot 8 graden Celsius.

