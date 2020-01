KPN stelt einde XS4All uit, provider in sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie

De veranderingen lijken vooral optisch van aard, want KPN draait de samenvoeging niet terug. De integratie gaat door, zo zal het XS4All marketingteam straks ook voor KPN werken. Nieuwe klanten kunnen later dit jaar niet meer bij XS4All terecht. Bestaande XS4All-klanten krijgen een aanbieding om naar KPN over te gaan. ,,Ze komen dan in een KPN-omgeving, die zeer lijkt op XS4All. Medewerkers van XS4All zullen hierbij betrokken blijven.”



Al met al wordt XS4All in een sterfhuisconstructie geplaatst. Volgens KPN is de aanpassing desalniettemin een geste voor de vele support voor XS4All. De in 1998 door KPN overgenomen provider is al een kwart eeuw geliefd om zijn kwaliteit, service en aandacht voor privacy en internetvrijheid. ,,Voor bestaande klanten en medewerkers biedt dit een stuk erkenning”, aldus Van Zon.



